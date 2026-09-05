Посол Руанды заявил о планах открыть дипмиссию в Баку

Руанда планирует в будущем открыть посольство в Азербайджане.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Руанды в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Чарльз Койонга.

"В будущем это обязательно (открытие посольства - ред.) произойдет, сейчас мы это планируем. Потому что Азербайджан - очень важная страна. Азербайджан находится на Южном Кавказе, в Евразии, а Руанда - в Центральной Африке. Мы хотим иметь тесные отношения с Азербайджаном", - сказал он.