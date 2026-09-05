Армения должна укреплять взаимное доверие со своими соседями – Ваагн Хачатурян

Армения должна укреплять взаимное доверие со своими соседями, решать вопросы без посредников – насколько это возможно, и реализовывать совместные региональные программы.

Таким образом, станет возможным установить прочный мир в регионе.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Когда я смотрю на то, что может произойти в нашем регионе в будущем, если не возникнут дополнительные проблемы и мы постараемся решить наши вопросы с соседями самостоятельно, без посредничества, я уверен, что мы добьемся успеха, несмотря ни на что», – сказал Хачатурян.

По его словам, в регионе сложилась новая ситуация, и есть необходимые возможности, желание и готовность к миру и сотрудничеству.

«Мы сами должны уметь строить взаимное доверие с нашими соседями и реализовывать совместные программы. Я имею в виду и TRIPP, и в будущем – энергетику, а также, почему бы и нет, и другие совместные программы, которые будут полезны не только для наших отдельных стран, но и для всего региона», – отметил президент.

Источник: Арменпресс