В Бурятии решили ликвидировать медведя после нападения на человека

Медведя, напавшего на человека, из-за которого отец случайно выстрелил в своего сына у села Инзагатуй в Бурятии, Россия, планируют ликвидировать.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Бурприроднадзоре.

«По случаю нападения медведя вблизи села Инзагатуй Джидинского района принято решение о регулировании особи, проводятся регуляционные мероприятия», — говорится в сообщении.

Вечером 10 сентября в Бурятии отец случайно выстрелил в своего сына, пытаясь защитить его от нападения медведя. 28-летний пострадавший с ранением ноги госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести.