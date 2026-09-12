Завтра ожидается до 33° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем — 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 70–75%, днем — 45–50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако днем местами возможны кратковременные дожди. В отдельных юго-восточных районах и горных территориях возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем — 28-33° тепла, в горах ночью — 8-13°, днем — 18-23° тепла.