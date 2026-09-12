В Алматы открылась Азербайджанская воскресная школа - ФОТО

В Алматы начала работу Азербайджанская воскресная школа, где будут бесплатно преподавать азербайджанский и казахский языки, а также знакомить учащихся с историей, культурой и литературой Азербайджана.

Как передает казахстанское бюро Report, школа создана по инициативе посольства Азербайджана в Казахстане при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, азербайджанских этнокультурных объединений Алматы и проживающих в Казахстане соотечественников.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Казахстана.

Выступая на мероприятии, руководитель представительства посольства Азербайджана в Алматы Вюсал Алиев заявил, что особое значение школа имеет для представителей второго и третьего поколений азербайджанцев, проживающих за пределами исторической родины.

Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе V Съезда азербайджанцев мира в Шуше особо подчеркивал необходимость сохранения проживающими за рубежом соотечественниками родного языка, национальной культуры и связи с Азербайджаном.

По словам Алиева, открытие школы имеет значение и в контексте развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

"Мы создаем не просто образовательную платформу. Мы строим еще один мост между Азербайджаном и Казахстаном. Уверен, что воскресная школа станет местом не только для обучения, но и для общения, культурного обмена, новых знакомств и совместных инициатив", - сказал он.

Алиев отметил, что отношения Азербайджана и Казахстана благодаря политической воле президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева достигли уровня стратегического партнерства и союзничества. По его словам, наряду с политическим, экономическим, транспортным и энергетическим сотрудничеством важную роль играют гуманитарные связи и контакты между гражданами двух стран.

В школе будут преподавать азербайджанский и казахский языки. Учебная программа также предусматривает занятия по истории, литературе, географии, культуре и искусству Азербайджана.

Отдельное внимание планируется уделять истории азербайджано-казахстанских отношений, общему культурно-историческому наследию тюркских народов, национальным традициям и близости языков двух народов.

Занятия смогут посещать не только этнические азербайджанцы, проживающие в Казахстане, но и другие граждане страны, желающие изучать азербайджанский язык, историю и культуру.

С учетом интереса со стороны жителей других регионов Казахстана обучение будет организовано как в очном, так и в онлайн-формате.

Все занятия будут бесплатными и будут проходить по воскресеньям.

После официальной части прозвенел первый школьный звонок и состоялся первый урок. Мероприятие завершилось традиционным чаепитием с азербайджанскими сладостями.