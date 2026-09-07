В Шамкире 15-летний подросток получил 9 лет за убийство возлюбленного сестры

В Шамкире завершился судебный процесс по делу 15-летнего Ф. Поладова (фамилия изменена), обвиняемого в убийстве 19-летнего Рамала Гулиева.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, несовершеннолетний признан виновным по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство).

Согласно материалам дела, подросток узнал о близких отношениях своей сестры с Рамалом Гулиевым. Поводом для конфликта стала, в частности, фотография, которую Ф. Поладов обнаружил в социальной сети TikTok, на снимке его сестра держалась за руки с Рамалом. Кроме того, подростку было известно, что молодой человек регулярно приезжал к их дому на автомобиле ВАЗ.

Впоследствии Ф. Поладов пригласил Рамала Гулиева к дому. Встреча состоялась около 02:00. По данным следствия, во время разговора подросток напал на молодого человека, находившегося в автомобиле, и нанес ему несколько ножевых ранений.

От полученных травм Рамал Гулиев скончался вследствие острой кровопотери.

Суд назначил Ф. Поладову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.