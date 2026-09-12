Пиневич: визит Али Асадова в Беларусь планируется на конец 2026 — начало 2027 года

Визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Беларусь планируется в конце 2026 — начале 2027 года.

Об этом Report сказал посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, который в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

По его словам, данный визит является одним из запланированных мероприятий в рамках договоренностей между правительствами двух стран и поручений лидеров Беларуси и Азербайджана.

«Мы планируем, что в ближайшее время, в конце этого года, в начале следующего, состоится визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь», — отметил дипломат.