Представители иностранного дипкорпуса посетили монастырский комплекс Худавенг - ФОТО - ВИДЕО

Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, побывали в монастырском комплексе Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, гостям рассказали об истории памятника.

Отметим, что данный комплекс считается крупнейшим монастырским комплексом на территории региона.

Памятник включен в список "Недвижимых памятников истории и культуры мирового значения", утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года.