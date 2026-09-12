Путин назвал устав ООН ключевым источником международного права

Устав ООН остается ключевым источником международного права.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.

«Дает сбой вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. С учетом этого Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права», — заявил российский лидер.

Источник: ТАСС