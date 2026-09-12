Трамп предположил, что Иран стоит за ударом по нефтепроводу в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран может быть причастен к удару по нефтепроводу «Восток — Запад» в Саудовской Аравии.

Отвечая на вопросы журналистов о возможной причастности Ирана, американский лидер сказал: «Я думаю, это они. Вероятно, это они». Соответствующие высказывания были сделаны на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о превентивном отключении нефтепровода «Восток — Запад» на участках в окрестностях Медины и Эр-Рияда после нападений беспилотников. Предполагается, что дроны были запущены иракскими шиитскими группировками, которых поддерживает Иран.

Источник: ТАСС