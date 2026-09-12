Беларусь планирует начать строительство агрогородка в Карабахе в 2027 году

Беларусь планирует в 2027 году начать совместное с Азербайджаном строительство агрогородка в Карабахе.

Об этом Report сказал посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, который в составе делегации иностранного дипломатического корпуса посещает Карабахский регион.

По его словам, в настоящее время продолжается проектирование агрогородка, который будет включать также ряд агропромышленных комплексов.

"Мы завершим в 2027 году проектирование агрогородка вместе с некоторыми агропромышленными комплексами. И если все будет хорошо, то в 2027 году планируем там начинать совместное строительство", — отметил дипломат.

Дмитрий Пиневич также сообщил, что в 2027 году в Агдаме планируется разместить совместное производство лифтов с участием белорусской компании "Вертус".

"В 2027 году в Агдаме мы планируем также разместить совместное производство лифтов азербайджанского производства с участием белорусской стороны — компании "Вертусгюльнар", — сказал посол.