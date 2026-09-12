Путин: страны глобального Юга должны быть шире представлены в Совбезе ООН

Страны Азии, Африки, Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.

«Вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких непонятно кем составленных правилах, считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН», — сказал Путин. «Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение ее Совета Безопасности представителями стран Азии, Африки, Латинской Америки», — подчеркнул он.

Источник: ТАСС