Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.

«Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть ее объединенной», — сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. Он выразил мнение, что процесс объединения «произойдет со временем».

Трамп добавил, что «у Великобритании, разумеется, будет свое мнение на этот счет». «Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо?» — сказал он.

Источник: ТАСС