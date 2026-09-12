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Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии

First News Media15:40 - Сегодня
Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.

«Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть ее объединенной», — сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. Он выразил мнение, что процесс объединения «произойдет со временем».

Трамп добавил, что «у Великобритании, разумеется, будет свое мнение на этот счет». «Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо?» — сказал он.

Источник: ТАСС

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