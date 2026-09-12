Лидер победившей в Саксонии-Анхальт ультраправой партии допустил депортации мигрантов силой оружия

Лидер немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт, победившей на местных выборах, оказался под шквалом критики после того, как намекнул на применение оружия для депортаций, сообщает Tagesschau.

На днях в общении со СМИ лидер «АдГ» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд заявил, что партия «не осуждает категорически производство оружия, потому что нам, естественно, понадобятся такие ресурсы для будущего наступления с ремиграцией и депортациями».

Лидер фракции «Левых» Серен Пелльманн провел параллели между заявлениями Зигмунда и действиями нацистов в 30-х годах. «Как нацисты тогда в прошлом, эти враги демократии прямо заявляют, что они планируют делать. Никто впоследствии не должен говорить, что "они не знали"», – отреагировал он.

Лидер «Зеленых» Феликс Банашак назвал заявления Зигмунда тревожными и указанием на то, что «АдГ» «готова переступать все правовые границы ради своих целей».

Критика прозвучала и из рядов левопопулистской BSW, где до сих пор допускали ситуативное сотрудничество с ультраправыми.

На уточняющие вопросы немецких СМИ относительно этого заявления Ульрих Зигмунд заявил, что говорил об оружии в более широком смысле слова. «Это включает не только оружие, но и оборудование, технику, защитные технологии и другие ресурсы, от которых зависят Бундесвер, полиция и структуры безопасности», – сказал политик.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Источник: Европейская правда