В Грузии арестовали обвиняемого в измене родине экс-госминистра

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения бывшему госминистру Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгию Барамидзе, обвиняемому в измене родине.

Об этом сообщило агентство «Интерпрессньюс».

Решение огласила судья Эка Барбакадзе. Обвиняемый присутствовал на процессе.

Правоохранители задержали Барамидзе 11 сентября в Тбилиси. Как сообщила Генпрокуратура, бывший чиновник обвиняется в измене родине с уточняющей статьей УК о саботаже, что подразумевает лишение свободы сроком до четырех лет.

Барамидзе ранее в авторской передаче оппозиционера Яго Хвичии заявил, что во время конфликта в Абхазии в 1992–1993 гг. грузинская сторона не могла возвращать своих военных из плена, так как не могла передавать абхазской стороне ее военных. По словам Барамидзе, причиной было то, что у Грузии не было абхазских пленных, так как ее военные их расстреливали. Позже прокуратура Грузии возбудила против Барамидзе уголовное дело по статьям об измене родине и саботаже.

Парламент Грузии вернул в Уголовный кодекс статью об измене родине весной 2025 года. Подобная статья действовала с 1991 года и была отменена в 2007 году. В новой редакции норма объединяет 10 статей УК, в том числе о саботаже. Нарушение одной или нескольких этих статей повлечет обвинение также в измене родине. Отдельный тюремный срок за измену родине не предусмотрен. Случаев осуждения по этой статье после принятия закона еще не было.