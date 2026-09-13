Виктор Орбан заявил о начале активного сопротивления правительству Петера Мадьяра

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что период спокойного отношения к действиям правительства во главе с Петером Мадьяром завершен и оппозиция начинает активное сопротивление. Об этом экс-глава венгерского правительства написал на своей странице в Facebook, отметив, что терпение партии ФИДЕС иссякло и пришло время для борьбы.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра получила 141 место в парламенте из 199, тогда как правившая партия ФИДЕС получила 52 места. Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.