Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может легко выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил представитель президиума парламента Ирана Аббас Гударзи.

По его словам, доверять США равносильно тому, чтобы согласиться быть обманутым. Представитель президиума парламента Ирана отметил, что в отношениях с США действует только логика силы, а выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, а также пересмотр ядерной доктрины Ирана являются вполне возможными и легко осуществимыми шагами.

Отметим, накануне сообщалось, что группа иранских депутатов представила план по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, который предлагается рассмотреть в срочном порядке.