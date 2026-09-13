Нурлан Libre подал в суд на бывшую жену, требуя передать сына в детский дом

Арестованный по делу Meydan TV журналист Нурлан Гахраманлы (Libre) подал в суд на бывшую жену Асли Ализаде: он требует лишить её опеки над сыном и передать ребёнка в детский дом. Об этом заявила общественная активистка Эльмира Рагимова.

Как сообщает Qafqazinfo, Э. Рагимова написала об этом на своей странице в социальной сети.

«Нурлан утверждает, что Асли не может ухаживать за ребёнком, её психологическое состояние не в порядке. На суде было заявлено, что официальные лица осмотрят съёмное жильё Асли», — написала она.

По словам активистки, Н. Гахраманлы и А. Ализаде несколько месяцев назад решили развестись, до сегодняшнего дня несовершеннолетний ребёнок оставался на попечении матери.

«Асли и работала, и ухаживала за ребёнком, и отправляла Нурлану помощь в тюрьму. А Нурлан, ещё будучи женатым, нашёл себе новую возлюбленную. Из тюрьмы он отправлял письма не семье и ребёнку, а новой возлюбленной. Несмотря на это, ради ребёнка Асли старалась поддерживать Нурлана в вопросе обеспечения», — отметила Э. Рагимова.

Она добавила, что два месяца назад А. Ализаде оставила работу и сейчас не имеет дополнительного источника дохода, из-за чего не может участвовать в поддержке бывшего мужа.

«В такой момент Нурлан выдвигает против Асли необоснованные обвинения. Испытывает её ребёнком. Испытывать ребёнком женщину, которая среди всех проблем в одиночку растит ребёнка, работает и вдобавок содержит находящегося в тюрьме бывшего мужа, — бессовестно. Какой детский дом сможет позаботиться о ребёнке лучше матери?!» — написала активистка.