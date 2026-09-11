Представители дипломатического корпуса посетили швейную фабрику в Ханкенди - ФОТО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса 11 сентября посетили швейную фабрику в Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дипломатам была предоставлена подробная информация о предприятии.

Было отмечено, что создание швейной фабрики в Ханкенди осуществлено на основе поручений президентов двух стран по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Азербайджано-узбекское совместное предприятие не только создает новые возможности для развития легкой промышленности в нашей стране, но и служит развитию традиционных дружеских связей и экономического партнерства между двумя странами.

Первоначальная инвестиционная стоимость проекта составляет 6 млн манатов. Для поставки сырья на фабрику осуществляется совместное промышленное сотрудничество. Предприятие функционирует на базе местного сырья, а также сырья из Турции, Узбекистана и Китая.