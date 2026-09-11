Хикмет Гаджиев: Поддержка Мексикой территориальной целостности Азербайджана имеет особое значение

Принципиальная позиция, продемонстрированная Мексикой в период оккупации в направлении поддержки территориальной целостности Азербайджана, имеет особое значение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиева во время выступления в Шуше на официальном приеме, посвященном Дню независимости Мексики. По его словам, в основе отношений между Азербайджаном и Мексикой лежат взаимное уважение, приверженность нормам и принципам международного права.

«В период, когда земли Азербайджана находились под оккупацией, позиция Мексики, продемонстрированная всесторонне и решительно в направлении поддержки территориальной целостности Азербайджана, имела особое значение», - подчеркнул он. Помощник Президента отметил, что именно эти принципы составляют прочный фундамент азербайджано-мексиканских отношений.

Х. Гаджиев также довел до внимания, что политические консультации и политический диалог между двумя странами продолжаются, а позиции сторон по ряду вопросов международной повестки дня совпадают.