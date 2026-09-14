 13 лет спустя: в Баку судят обвиняемого в организации убийства Вусала Шильдера - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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13 лет спустя: в Баку судят обвиняемого в организации убийства Вусала Шильдера - ФОТО - ВИДЕО

First News Media14:03 - Сегодня
13 лет спустя: в Баку судят обвиняемого в организации убийства Вусала Шильдера - ФОТО - ВИДЕО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение уголовного дела в отношении Хаяла Ализаде, обвиняемого в организации убийства Вусала Шильдера, совершенного 13 лет назад.

Как сообщает Report, заседание под председательством судьи Фирдовси Алиева прошло с участием отца погибшего Адольфа Шильдера, признанного его правопреемником, и матери Мятанат Шильдер.

Посольство Германии в Азербайджане обеспечило Адольфа Шильдера переводчиком.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого. Его адвокат заявил, что Ализаде не признает вину и отказался давать показания на предварительном следствии. Защита также сообщила, что ходатайства о проведении очных ставок с другими обвиняемыми по делу не были удовлетворены.

Адвокат попросил прекратить уголовное дело и вернуть его на предварительное следствие, а также заменить избранную в отношении Ализаде меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Суд ходатайства не удовлетворил.

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что не будет возражать против изменения меры пресечения, если Ализаде в ходе процесса предоставит важную для дела информацию о заказчике убийства.

Кроме того, защита потерпевшей стороны заявила, что в центре произошедшего находится Лала Агаева, однако ее нет в списке свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство о включении Агаевой в список свидетелей, а также соответствующей переписки и ее скриншотов - в перечень доказательств.

Суд принял решение передать уголовное дело на рассмотрение по существу. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, Вусал Адольф Шильдер был убит 2 мая 2013 года в Наримановском районе Баку.

Согласно официальной информации, обвиняемые в его убийстве Эльман Искендеров и Сеймур Талыбов были приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно. Искендеров также был признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

В ходе дальнейшего расследования Генеральная прокуратура установила обоснованные подозрения в том, что Хаял Мазахир оглу Ализаде организовал и руководил совершением преступления. Поскольку он находился за пределами Азербайджана и скрывался от следствия, его объявили в международный розыск.

Ализаде был задержан властями ОАЭ 11 января 2026 года и впоследствии экстрадирован в Азербайджан.

На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение по статье 32.3 и 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана - организация умышленного убийства из корыстных побуждений. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что отец Вусала Шильдера Адольф Шильдер в свое время возглавлял представительство Mercedes-Benz в Азербайджане.

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