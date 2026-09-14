Более 30 человек отравились после посещения кафе в Казани

33 случая кишечной инфекции выявлены у посетителей одного из кафе в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"В период с 12-13 сентября 2026 года зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции NAN Кебаб N1 в Казани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у 22 заболевших выделены сальмонеллы.

"Все заболевшие употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб", - отмечается в информации.

Управлением Роспотребнадзора по республике проведено расследование, выявлены многочисленные нарушения (неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, несоблюдение поточности, режима мытья посуды, продукция с истекшим сроком). Снято с реализации 20 партий продукции весом 44 кг. Объект опечатан, материалы переданы в суд.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены кишечные палочки в трех смывах и пяти продуктах (нарезки и заготовки из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра), также обнаружены сальмонеллы в соусе чесночном и фирменном соусе для шаурмы. Также от повара (шаурмист) выделена сальмонелла", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ), назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, информирует следственное управление СКР по Татарстану в понедельник.