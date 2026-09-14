В Баку выявляют и выкорчевывают потенциально опасные деревья

Силами Объединения озеленения города Баку на различных территориях столицы проводятся соответствующие работы в рамках сезонного ухода за зелеными насаждениями и превентивных мер безопасности.

Как сообщили в Объединении озеленения города Баку, сотрудники структуры проводят мониторинги в различных частях города, в ходе которых специалисты выявляют сухие, поврежденные деревья, а также те, которые из-за ожидаемой ветреной погоды могут упасть или сломать ветви, создавая потенциальную угрозу для людей, транспортных средств и других объектов, передает 1news.az.

На основании соответствующего заключения профильного государственного ведомства осуществляется выкорчевывание представляющих опасность сухих деревьев, а также обрезка сухих, поврежденных и потенциально опасных ветвей.

Основная цель мероприятий - предотвращение возможных последствий, которые могут возникнуть во время сильного ветра, обеспечение безопасности граждан и транспортных средств, а также поддержание зеленого фонда города в здоровом и устойчивом состоянии.