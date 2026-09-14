 Мужчина с младенцем на электросамокате в Баку: почему такая «поездка» недопустима - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Мужчина с младенцем на электросамокате в Баку: почему такая «поездка» недопустима - ВИДЕО

First News Media17:56 - Сегодня
Мужчина с младенцем на электросамокате в Баку: почему такая «поездка» недопустима - ВИДЕО

В редакцию 1news.az поступило обращение по поводу ситуации, произошедшей поздно вечером в центре Баку.

На видеозаписи, направленной в редакцию, мужчина передвигается по дороге на электросамокате, удерживая младенца у груди.

Подобная ситуация вызывает вопросы не только с точки зрения соблюдения правил дорожного движения, но прежде всего с точки зрения безопасности самого ребенка. В отличие от взрослого пассажира, младенец не способен самостоятельно удерживать равновесие, правильно реагировать на изменение скорости или направления движения и защитить себя в случае падения.

При этом электросамокат остается неустойчивым транспортным средством, а его движение по дороге связано с необходимостью постоянно реагировать на автомобили, пешеходов, неровности покрытия и другие препятствия. Даже резкое торможение или вынужденный маневр может привести к потере равновесия.

 


В случае взрослого человека падение уже само по себе может привести к серьезным травмам. Для младенца риски значительно выше, поскольку он физически не способен контролировать ситуацию и фактически полностью зависит от действий человека, управляющего самокатом. Если ребенок находится у взрослого на груди, при падении существует риск, что он не только окажется на дорожном покрытии, но и попадет под самого взрослого либо получит удар от других участников движения.

Использование электросамокатов в Азербайджане регулируется законодательством в сфере дорожного движения, а также правилами сервисов, предоставляющих такие транспортные средства в аренду.

Согласно установленным требованиям, выезжать на проезжую часть на электросамокате или электроскутере разрешено лицам не моложе 14 лет. Человек, управляющий электросамокатом, является полноценным участником дорожного движения и обязан соблюдать правила дорожного движения.

При этом совместная поездка двух человек на одном электросамокате запрещена. Следовательно, перевозить на таком транспортном средстве другого человека, в том числе ребенка, нельзя.

В компании JET также подтвердили 1news.az, что электросамокат рассчитан исключительно на одного человека и особенно не предназначен для младенцев. 

«Правила движения электросамокатов регулируются Законом Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и правилами сервисов шеринга.

Согласно законодательству, на электросамокате разрешено передвигаться только одному человеку. Перевозка пассажиров - как взрослых, так и детей - запрещена. Правила пользования сервисом JET также категорически запрещают совместную поездку двух лиц. За нарушение данного правила аккаунт пользователя может быть заблокирован. В целом за перевозку пассажиров Дорожная полиция имеет право привлечь нарушителя к административной ответственности и применить штраф.

Электросамокат предназначен только для одного человека - мы регулярно напоминаем об этом пользователям в мобильном приложении и социальных сетях», - отметили в компании.

Таким образом, в описанной ситуации речь идет не просто о нарушении правил пользования сервисом. Когда на электросамокате вместе со взрослым находится младенец, ребенок оказывается в положении, в котором практически полностью лишен возможности самостоятельно защитить себя от последствий возможного падения или столкновения.

Дорога при этом не прощает ошибок - внезапно открывшаяся дверь автомобиля, выбежавший пешеход, яма на покрытии, резкое торможение или столкновение с другим транспортным средством могут произойти за считанные секунды. В такой ситуации взрослый еще может попытаться сгруппироваться или изменить положение тела, тогда как младенец такой возможности не имеет.

Именно поэтому правила, запрещающие перевозку пассажиров на электросамокатах, касаются не только удобства или порядка использования транспорта.

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