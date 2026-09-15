При поддержке PASHA Holding более 12 тысяч детей из малообеспеченных семей получили школьные принадлежности - ФОТО

Продолжая социальное партнёрство с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, PASHA Holding, как и в предыдущие годы, оказал поддержку детям из малообеспеченных семей, обеспечив их необходимыми школьными принадлежностями.

В преддверии нового учебного года компания обеспечила школьными наборами более 12000 детей из семей, получающих адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах, которые в этом году впервые пошли в первый класс. Эта инициатива была направлена не только на создание более равных условий для начала школьной жизни, но и на поддержку социального благополучия и снижение финансовой нагрузки на малообеспеченные семьи. Рюкзаки, школьная форма и другие необходимые принадлежности, предоставленные PASHA Holding в рамках КСО, были доставлены малообеспеченным семьям сотрудниками Агентства.

Проект является частью серии долгосрочных социальных инициатив, реализуемых PASHA Holding в соответствии с принципами создания общественной ценности и продвижения инклюзивного развития.