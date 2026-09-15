Украина и Азербайджан обсудили развитие Среднего коридора
Украина и Азербайджан обладают значительным потенциалом для укрепления транспортного и логистического сотрудничества, а развитие новых маршрутов между Черным и Каспийским морями будет способствовать укреплению связей между Европой и Центральной Азией.
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.
«Обсудили перспективные направления украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере транспорта, цифровой трансформации и развития современной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили расширению возможностей Среднего коридора», — говорится в сообщении посла в социальных сетях.
Гусев отметил, что цифровизация и транспортная инфраструктура сегодня являются не только вопросами экономического развития, но также имеют значение для устойчивости, безопасности и создания новых стратегических возможностей для двух стран.
Посол поблагодарил министра Рашада Набиева и Азербайджан за солидарность, помощь и поддержку Украины, а также за сотрудничество в целях углубления стратегического партнерства.
«Впереди много совместной работы и новых возможностей», — подчеркнул дипломат.
Источник: Report