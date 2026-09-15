OpenAI впервые продемонстрирует человекоподобного робота

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания планирует представить впечатляющую демонстрацию человекоподобного робота в 2027 году.

Как сообщает 1news.az, об этом С. Альтман рассказал в интервью YouTube-каналу Fortune.

«Думаю, в 2027 году у нас будет крутая демонстрация — действительно отличная демонстрация», — заявил глава OpenAI.

При этом С. Альтман отметил, что не ожидает появления человекоподобных роботов на улицах в ближайшее время. По его словам, до того момента, когда такие машины начнут широко использоваться в повседневной жизни, может пройти ещё несколько лет.

Компания OpenAI пока не раскрывает подробных характеристик будущего робота и не сообщает, какие именно задачи он сможет выполнять.

В том же интервью Альтман заявил, что OpenAI не планирует проводить IPO (первичное публичное размещение акций компании на бирже) в 2026 году — по его словам, компания пока не готова к выходу на биржу и будет рассматривать этот вопрос позднее.