В Джалилабаде сгорел частный жилой дом
В Джалилабадском районе полностью сгорел частный жилой дом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в одноэтажном доме площадью 104 квадратных метра, принадлежащем жителю села Кезбулак района Ягубу Ягубову.
На место происшествия были привлечены сотрудники и техника Джалилабадского районного пожарного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
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