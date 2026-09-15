В Джалилабаде сгорел частный жилой дом

В Джалилабадском районе полностью сгорел частный жилой дом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в одноэтажном доме площадью 104 квадратных метра, принадлежащем жителю села Кезбулак района Ягубу Ягубову.

На место происшествия были привлечены сотрудники и техника Джалилабадского районного пожарного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

По факту ведется расследование.