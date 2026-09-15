Военная база РФ дорого обходится Армении — вице-спикер парламента

Военная база РФ дорого обходится Армении, но Ереван готов обсудить как ее вывод, так и сохранение, заявил вице-спикер армянского парламента Ваагн Алексанян.

По его словам, армянская сторона не получала из Москвы заявлений о намерении вывести свою базу из Гюмри (ранее замглавы МИД РФ сообщил, что и в России не получали обращений об этом из Армении).

«Если они [Россия] хотят вывести военную базу, то должны заявить об этом. Если не хотят — это тоже тема для обсуждения. Мы готовы это обсудить».

Источник: Sputnik Армения