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В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма

First News Media14:40 - Сегодня
В Азербайджане усиливают борьбу с финансированием терроризма

В Азербайджане укрепляются механизмы борьбы с финансированием терроризма, уточняется ответственность юридических лиц в этой сфере.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных поправках к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам.

Проект представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В документе отмечается, что, если вследствие ненадлежащей организации юридическим лицом контроля за финансовыми операциями в установленном законодательством порядке должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей совершат преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера независимо от того, было ли преступление совершено в интересах этого юридического лица или в целях защиты его интересов.

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