С рэпера Navai принудительно взыскивают долг за газ, тепло и электричество

Долги по платежам за газ, тепло и электроэнергию на сумму свыше 72 тыс. рублей (1452 маната) принудительно взыскивают с рэпера Navai (Наваи Бакиров – прим.ред.).

Исполнительное производство о взыскании задолженности по оплате газа, тепла и электроэнергии открыто 1 сентября по материалам, поступившим от мирового судьи Подмосковья, сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

В них указано, что в суд с иском обратилась «Одинцовская теплосеть», он был удовлетворен - сумма взыскания составляет более 72 тыс. рублей.

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