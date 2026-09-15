Джейхун Байрамов заявил об уникальности азербайджано-турецких отношений

Азербайджано-турецкие отношения - это уникальные отношения в мировом масштабе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

«В целом азербайджано-турецкие отношения — это не имеющие аналогов в мировом масштабе отношения. В Шушинской декларации, отражающей видение лидеров двух стран, нет такой сферы жизни и развития государств, которая не была бы особо отмечена.

Если взглянуть только на 2025 год и первые восемь месяцев 2026 года, то состоялось в общей сложности восемь взаимных визитов президентов Азербайджана и Турции. Это наглядный пример того, что наши отношения находятся на высшем уровне.

То, что визит Хакан бея в Азербайджан совпал со 108-й годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией, также имеет особый символический смысл. Мы с чувством глубокой благодарности чтим память всех героев», - сказал Байрамов.

Гафар Агаев