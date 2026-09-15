Нобелевский лауреат Азиз Санджар поблагодарил президента Ильхама Алиева

Лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый, врач и академик Азиз Санджар направил благодарственное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В письме Санджар назвал награждение орденом «Шохрат» одним из самых больших поводов для гордости и радости в своей жизни. Он выразил главе государства глубокую благодарность за высокую честь.

Санджар подчеркнул, что его любовь к Азербайджану всегда основывалась на искренних чувствах и никогда не была продиктована ожиданием чего-либо взамен. По его словам, Азербайджан всегда занимал особое место в его сердце как родина, столь же дорогая для него, как и Турция.

Ученый отметил, что будет с большой гордостью носить орден «Шохрат» не только как признание его научной деятельности, но и как символ братства, основанного на принципе «Одна нация — два государства».

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 7 сентября 2026 года Азиз Санджар был награжден орденом «Шохрат» за особые заслуги в укреплении международного научного и гуманитарного сотрудничества Азербайджана.