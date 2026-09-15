Кобахидзе обещает искоренить русофобию в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал пресечь в зародыше все антироссийские настроения, которые насаждает гражданам радикальная оппозиция.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2».

«Исторически мы славимся своим гостеприимством, толерантным отношением к иностранцам... Ксенофобия в целом и русофобия в частности — это самое мрачное явление, какое только можно себе представить», — сказал Кобахидзе.

По словам премьера, у людей, которые пропагандируют русофобию в Грузии, есть две цели: создание политических и экономических проблем, а также провоцирование эскалации. Страна продолжит бороться с проявлением русофобии в корне, но одновременно с этим будет проводить «прагматичную и... принципиальную политику в отношении России», отметил Ираклий Кобахидзе.