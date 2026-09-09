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Федерация футбола Франции не будет поддерживать Инфантино на выборах главы ФИФА

First News Media18:30 - Сегодня
Федерация футбола Франции не будет поддерживать Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) не намерена поддерживать кандидатуру действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации.

Об этом сообщает L'Équipe.

Окончательная позиция французской федерации станет известна 10 сентября после заседания её исполкома.

Недовольство Инфантино усилилось после того, как вскоре после завершения чемпионата мира 2026 года он заявил о планах передать часть коммерческих прав ФИФА сторонним инвесторам. Инициатива вызвала резкую реакцию в футбольном сообществе и привела к угрозам бойкота чемпионата мира 2030 года.

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ обвинили Инфантино во введении в заблуждение в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, предусматривавшим продажу прав. На фоне критики ФИФА отказалась от реализации этой инициативы.

Ранее ряд стран также заявили об отказе поддерживать Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.

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