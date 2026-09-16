Отличная возможность для тех, кто хочет купить квартиру в самом центре города - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проекта квартиры уже выставлены на продажу.

Благодаря разнообразию планировок и вариантов площади каждый может подобрать квартиру в соответствии со своим бюджетом и потребностями. Lux Residence — один из идеальных проектов для комфортного проживания, сочетающий современную архитектуру, высокое качество строительства и широкий выбор.

Откройте для себя комфорт современной жизни в сочетании с выгодными возможностями для бизнеса. «Lux Residence» — это удачный выбор не только для проживания, но и для ведения бизнеса благодаря коммерческим помещениям, подходящим для различных видов деятельности. Выберите подходящее помещение среди объектов различной площади для магазина, офиса, салона, клиники, кафе, учебного центра и других видов деятельности.

В Lux Residence:

• Жилые и коммерческие площади

• Объекты различной площади

• Возможности покупки и аренды

• Выгодное расположение

• Просторная парковка

• Удобный въезд и выезд

• Современная инфраструктура

Комфорт для жизни, правильный адрес для бизнеса — «Lux Residence»

📞 +994 (50) 809 00 88

📞 +994 (50) 700 00 88

📩 [email protected]

📍 Пересечение улиц А. Алекперова, М. Мушфига, С. Даглы и И. Гуткашенлы

За зданием Space TV, рядом со станцией метро «Элмляр Академиясы»