Отличная возможность для тех, кто хочет купить квартиру в самом центре города - ФОТО - ВИДЕО
В рамках проекта квартиры уже выставлены на продажу.
Благодаря разнообразию планировок и вариантов площади каждый может подобрать квартиру в соответствии со своим бюджетом и потребностями. Lux Residence — один из идеальных проектов для комфортного проживания, сочетающий современную архитектуру, высокое качество строительства и широкий выбор.
Откройте для себя комфорт современной жизни в сочетании с выгодными возможностями для бизнеса. «Lux Residence» — это удачный выбор не только для проживания, но и для ведения бизнеса благодаря коммерческим помещениям, подходящим для различных видов деятельности. Выберите подходящее помещение среди объектов различной площади для магазина, офиса, салона, клиники, кафе, учебного центра и других видов деятельности.
В Lux Residence:
• Жилые и коммерческие площади
• Объекты различной площади
• Возможности покупки и аренды
• Выгодное расположение
• Просторная парковка
• Удобный въезд и выезд
• Современная инфраструктура
Комфорт для жизни, правильный адрес для бизнеса — «Lux Residence»
📞 +994 (50) 809 00 88
📞 +994 (50) 700 00 88
📩 [email protected]
📍 Пересечение улиц А. Алекперова, М. Мушфига, С. Даглы и И. Гуткашенлы
За зданием Space TV, рядом со станцией метро «Элмляр Академиясы»