В Агсу перевернулся грузовик с куриной продукцией - ВИДЕО

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Isuzu.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на участке автодороги Муганлы - Исмаиллы - Габала. По предварительной информации, водитель грузовика, перевозившего куриную продукцию, а также продовольственные и непродовольственные товары для сети магазинов, не справился с управлением.

В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на обочине. Грузовик получил серьезные повреждения и оказался непригоден для дальнейшей эксплуатации.

После аварии перевозившиеся товары рассыпались по проезжей части и прилегающей территории.