Историческая мельница из фильма «Arxadan vurulan zərbə» разрушается в Шеки - ФОТО - ВИДЕО 

Историю не всегда читают в книгах - иногда мы находим её в разрушенных стенах, в тишине забытых мест.

После жалоб жителей Бидейиз на состояние исторических памятников 1news.az отправился в село. Во время осмотра на месте мы увидели, что у исторической мельницы, где проходили съёмки фильма «Arxadan vurulan zərbə» (Удар в спину), обрушилась крыша, частично разрушились стены, а внутри всё заросло кустарником и сорной растительностью. Такая же ситуация наблюдается и с древним албанским храмом: его кровля обрушилась, а часть стен разрушена.

Иными словами, обеспокоенность жителей вовсе не безосновательна - вместо того чтобы сохраняться, историческое наследие оказалось на грани исчезновения.

Знали ли вы, что некоторые сцены фильма «Arxadan vurulan zərbə» были сняты в Шеки?

Эта картина, считающаяся одним из самых популярных детективных фильмов национального кинематографа, включает ряд запоминающихся эпизодов, снятых в Шекинском регионе - в селе Бидейиз.

Убийство Джаби (Расим Балаев) на мельнице, поход следователя Гюндюза Керимбейли (Шахмар Алекперов) к месту преступления... Все эти кадры были сняты на исторической мельнице в селе Бидейиз Шекинского региона.

Это место, придавшее картине особую атмосферу, дух старины и таинственность, дошло до наших дней как живой свидетель истории нашего кинематографа. Однако сегодня оно находится в плачевном состоянии. Крыша мельницы обрушилась, а часть стен разрушилась и осыпалась. По словам жителей села, мельницу разрушило не время, а безразличие соответствующих структур. Древняя мельница, из последних сил пытающаяся устоять, с каждым днём продолжает вместе с воспоминаниями о нашем кинонаследии погружаться в забвение и разрушаться.

Проблема не ограничивается только исторической мельницей

Это не единственное здание в Бидейизе, оставшееся без внимания. Рядом со старой мельницей находится ещё одна, построенная позднее. К сожалению, эта новая мельница, работающая на электричестве, также вышла из строя из-за отсутствия должного ухода.

В настоящее время из-за её бездействия жители села вынуждены ездить в соседние населённые пункты, чтобы перемолоть пшеницу. Это приводит для местных жителей как к потере времени, так и к дополнительным финансовым расходам.

Табличка о том, что памятник охраняется, есть, но охранять его некому

Ещё один вопрос, вызывающий обеспокоенность жителей села, - судьба древнего албанского храма в этом районе. Перед памятником, имеющим статус «архитектурного памятника национального значения», установлена табличка с надписью «Охраняется государством». Однако его нынешнее состояние свидетельствует о том, что храм оставлен на волю судьбы, а не находится под надлежащим присмотром соответствующих органов.

У этого памятника XII века обрушилась крыша, а внутри всё заросло кустарником и сорной растительностью. Кажется, что это место ждёт не дня восстановления, а момента, когда оно окончательно превратится в руины. Очевидно, даже яркая табличка на стене не способна защитить памятник от времени и безжалостного воздействия природы.

Уставшие от хронического безразличия соответствующих органов жители Бидейиза справедливо задаются вопросами: действительно ли установленная на стене табличка «Охраняется государством» защищает памятник или лишь скрывает бездействие ответственных структур? И сколько ещё лет будут закрывать глаза на то, как на глазах разрушается историческая мельница, где проходили съёмки фильма «Arxadan vurulan zərbə»? Почему новая мельница в селе не работает и оставлена без надлежащего ухода?

Ответ соответствующих органов по теме

В ответ на запрос 1news.az Министерство культуры сообщило, что за состоянием и охраной храма - памятника истории и архитектуры национального значения, расположенного в селе Бидейиз Шекинского района, следят сотрудники Габалинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что сотрудники службы охраны регулярно осматривают памятник, фиксируют его текущее состояние и произошедшие изменения. Кроме того, на памятник оформлен паспорт, утверждена охранная зона. В прошлом году на объекте была установлена новая информационная табличка. Что касается проведения реставрационно-консервационных работ, то будет рассмотрена возможность включения данного вопроса в перечень проектов, реализация которых за счёт государственных капитальных вложений предусмотрена в государственном бюджете на последующие годы.

Что касается расположенной на этой территории мельницы, в министерстве сообщили, что объект не включён в список недвижимых историко-культурных памятников: «В связи с этим для определения исторической и архитектурной ценности данного сооружения был проведён осмотр, по итогам которого оно зарегистрировано в качестве вновь выявленного памятника для последующего включения в реестр. Данный вопрос будет представлен на рассмотрение на очередных заседаниях Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при министерстве культуры».

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров, отвечая на запрос 1news.az, сообщил, что уже направил запрос в соответствующее агентство Министерства культуры по поводу состояния исторических объектов в Бидейизе. Депутат отметил, что после получения официального ответа даст свою оценку ситуации.

В официальном ответе, поступившем в редакцию из Исполнительной власти города Шеки, говорится, что албанский храм, являющийся памятником истории и архитектуры национального значения, находится на балансе Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. В связи с этим ремонт памятника не входит в полномочия местной исполнительной власти или муниципалитета.

В ведомстве отметили, что за охраной памятника следят сотрудники Габалинского регионального управления Государственной службы, регулярно проводятся осмотры, оформлен паспорт храма, утверждена охранная зона, в прошлом году установлена новая информационная табличка. В настоящее время также рассматривается возможность включения реставрационно-консервационных работ в перечень проектов, реализация которых за счёт средств государственного бюджета предусмотрена на последующие годы.

В Исполнительной власти также подчеркнули, что историческая водяная мельница, где проходили съёмки фильма «Arxadan vurulan zərbə», не находится в государственной собственности, а принадлежит на правах частной собственности (наследникам) семье ныне покойного жителя села Бидейиз. Членам семьи владельца были даны соответствующие рекомендации по ремонту объекта.

Также отмечается, что поскольку данное сооружение не входит в список недвижимых историко-культурных памятников, Государственная служба провела его осмотр для определения исторической и архитектурной ценности. По результатам оно было зарегистрировано в качестве вновь выявленного памятника, а вопрос о его включении в реестр будет рассмотрен на очередных заседаниях Экспертного совета при Министерстве культуры.

В заключение в ответе обращается внимание на то, что электрическая мельница, расположенная в верхней части, села и имеющая значение для повседневного хозяйства жителей, также не находится на государственном или муниципальном балансе, а является частной собственностью жителя Бидейиза. В связи с тем, что объект находится в частной собственности, владельцу было рекомендовано провести его ремонт и восстановить его работу.

Надеемся, что на этот раз проблемы, связанные с судьбой памятников, находящихся в плачевном состоянии, несмотря на то что до сих пор они регулярно осматривались, не ограничатся лишь их фиксацией и будут предприняты конкретные шаги для их решения.

1news.az продолжит держать эту тему в центре внимания и следить за ходом дальнейших событий.