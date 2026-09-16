Экс-президент Косово Тачи приговорен к 25 годам тюрьмы за военные преступления

Специальный суд по Косово, учрежденный в Гааге, в среду, 16 сентября, приговорил бывшего президента Косово Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные косовскими партизанами в 1990-е годы.

Коллегия международных судей Специализированных палат по Косово признала Хашима Тачи виновным, в частности, в «незаконном заключении под стражу, пытках, убийстве и жестоком обращении».

«Палата приговаривает вас к единому наказанию в виде 25 лет лишения свободы с зачетом срока предварительного заключения, который вы уже отбыли», — заявил председательствующий судья Чарльз Смит во время оглашения приговора.

Более чем через три года после начала судебного процесса первой инстанции Специализированные палаты по Косово признали 58-летнего Хашима Тачи, бывшего политического руководителя Армии освобождения Косово (АОК), виновным в преступлениях, совершенных этой партизанской группировкой во время войны против сербских сил и сразу после окончания конфликта — в 1998 и 1999 годах.

При этом обвинение запрашивало для экс-президента 45 лет лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное этим специальным судом, созданным Европейским союзом и Косово, — пожизненное заключение.