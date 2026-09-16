Погода на четверг: В Баку ожидается до 32 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 17 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем – 28-32° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-75%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 30–35° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 20-25° тепла.