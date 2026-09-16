Более 18 кг наркотиков изъято у мужчины в Джалилабаде
В Джалилабадском районе у 25-летнего мужчины изъято более 18 килограммов наркотических средств.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
По информации ведомства, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков. В ходе мероприятия был задержан 25-летний Искендер Дадашов.
При нем обнаружили в общей сложности более 18 килограммов наркотических средств.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
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