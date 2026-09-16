Более 18 кг наркотиков изъято у мужчины в Джалилабаде

В Джалилабадском районе у 25-летнего мужчины изъято более 18 килограммов наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков. В ходе мероприятия был задержан 25-летний Искендер Дадашов.

При нем обнаружили в общей сложности более 18 килограммов наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.