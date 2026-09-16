Хикмет Гаджиев: Азербайджан и ОАЭ - единомышленники и стратегические партнеры

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются странами-единомышленниками и стратегическими партнерами, которые, объединяя усилия, вносят вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на Арабском медиафоруме в Дубае.

По его словам, Азербайджан продолжает развивать свою многогранную геополитическую идентичность.

"Одна из наших идентичностей связана с Южным Кавказом, другая - с Ближним Востоком, поскольку Азербайджан является частью более широкой исламской цивилизации. В более широком ближневосточном регионе мы видим, что между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном, возможно, существует определенная географическая дистанция", - отметил он.

При этом Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и ОАЭ являются странами-единомышленниками и стратегическими партнерами.

"Мы говорим одним голосом и считаем, что наши страны, объединяя совместные усилия, способствуют обеспечению мира и безопасности в нашем регионе", - добавил помощник президента.