 Самир Салимли: «В ПО «Азерхимия» начинается новый этап модернизации» | 1news.az | Новости
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Самир Салимли: «В ПО «Азерхимия» начинается новый этап модернизации»

Фаига Мамедова14:23 - Сегодня
Самир Салимли: «В ПО «Азерхимия» начинается новый этап модернизации»

В Производственном объединении «Азерхимия» SOCAR начинается новый этап модернизации.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом журналистам в ходе медиатура на завод «Этилен-Полиэтилен» SOCAR, приуроченного к «20 Сентября — Дню нефтяника», заявил директор по процессам ПО «Азерхимия» Самир Салимли.

С.Салимли сообщил, что в настоящее время на предприятии реализуется проект модернизации и реконструкции.

«Проект охватывает обновление систем автоматики и управления. Инженерный этап завершен на 95 процентов, и со следующего года стартуют полевые работы», — отметил С. Салимли.

По его словам, наряду с этиленом и пропиленом на предприятии также вырабатываются такие побочные продукты, как водород, бутилен-бутадиеновая фракция, жидкая пиролизная смола и тяжелая смола.

Предоставляя информацию о деятельности «Азерхимии», С. Салимли сообщил, что в состав Производственного объединения входят производства этилена, полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и пароэлектроэнергии.

Он отметил, что полиэтилен высокого давления (низкой плотности) производится при давлении 1800–2500 бар и после покрытия внутренних потребностей экспортируется в Турцию и страны Европы.

«Наше производство пароэлектроэнергии обеспечивает наши предприятия и SOCAR Polymer паром высокого, среднего и низкого давления. Одномоментно здесь вырабатывается и электроэнергия. Электроэнергия, получаемая за счет излишков пара, передается другим предприятиям SOCAR и в Сумгайытскую электросеть», — добавил он.

С. Салимли сообщил, что водород используется как в «Азерхимии», так и в SOCAR Polymer.

«В "Азерхимии" водород применяется в реакторах селективного гидрирования. Цель заключается в том, чтобы путем гидрирования превратить ацетиленовые соединения, содержащиеся в наших основных продуктах — этилене и пропилене, в этилен и пропилен. В SOCAR Polymer водород используется для покрытия внутренних потребностей», — подчеркнул директор.

По его словам, география экспорта продукции «Азерхимии» включает Турцию, Китай, страны Европы, Эстонию и другие государства.

С. Салимли заявил, что в настоящее время производственная мощность «Азерхимии» увеличена в рамках прошлых проектов с учетом внутренних потребностей SOCAR Polymer и «Азерхимии».

«В рамках проекта, реализованного в 2016–2021 годах, наша производительность по этилену выросла на 40 процентов, а по пропилену — на 70 процентов. Установка продолжает работать с этой производительностью уже 5 лет», — отметил он.

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