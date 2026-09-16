Кремль анонсировал обращение Путина по поводу выборов

Президент РФ Владимир Путин выступит с видеообращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Путин планирует обратиться к гражданам страны 16 сентября в 18:00 по московскому времени. Другие подробности представитель Кремля сообщать не стал.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогам трехдневного голосования будет распределено 450 депутатских мандатов. В выборах примут участие 10 партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и др.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. По ее словам, весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.

Главным отличием выборов 2026 года станет то, что в голосовании примут участие жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Центризбирком РФ провел пересмотр границ и распределение избирательных округов.