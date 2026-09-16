Расследование дела о распространении порнографических материалов продолжается: Новые подробности

Эхдиман Османов и его знакомый Гасан Алиев, подозреваемые в распространении в социальных сетях видеоматериалов порнографического характера, освобождены, однако на период следствия остаются под контролем полиции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Unikal.az.

Отмечается, что несмотря на освобождение обоих лиц, расследование по уголовному делу продолжается.

Подчеркнем, что в отношении Эхдимана Османова, а также его знакомого Гасана Алиева возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса Азербайджана - незаконное изготовление, рекламирование с целью распространения или рекламы порнографических материалов или предметов, а также незаконная торговля публикациями, кино- и видеоматериалами, изображениями и другими предметами порнографического характера.

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