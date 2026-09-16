Что изменится для пользователей интернета с 1 октября?

В Азербайджане распространилась информация о возможном повышении стоимости интернет-услуг.

Согласно сведениям, с 1 октября все тарифы на фиксированный интернет в стране будут переведены на единый тариф — не менее 25 манатов.

Отмечается, что решение принято в рамках политики унификации тарифов на рынке.

Однако, как стало известно редакции, речь идет не о повышении стоимости интернета, а об отмене скидок, предоставляемых абонентам.

По данным источника, некоторые провайдеры предоставляли скидки отдельным категориям абонентов, в частности жителям новостроек. Благодаря этому ежемесячная плата за интернет для них составляла 18 манатов или даже меньше.

«То есть у какого-то провайдера могут быть абоненты, которым предоставляется скидка. Например, чтобы получить возможность обеспечивать интернетом жителей определенного здания, провайдер устанавливал для них льготную плату — 18 манатов в месяц. Теперь эти скидки отменяются. Ни о каком повышении цен речи не идет, поскольку фактически сегодня ежемесячная стоимость интернета составляет 25 манатов», — отметил он.

Источник: Oxu.Az