В соцсетях Ильхама Алиева опубликованы кадры с открытия СЭС «Гобустан» - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в открытии Гобустанской солнечной электростанции.

В публикации говорится:

«Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гобустанской солнечной электростанции».