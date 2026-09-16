В соцсетях Ильхама Алиева опубликованы кадры с открытия СЭС «Гобустан» - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в открытии Гобустанской солнечной электростанции.
В публикации говорится:
«Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гобустанской солнечной электростанции».
Prezident İlham Əliyev “Qobustan” Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib.https://t.co/fgNzUgHMe7 pic.twitter.com/nRq0yUVxCV — İlham Əliyev (@azpresident) September 16, 2026
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