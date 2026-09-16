Ален Симонян сообщил о регулярных контактах с Хикметом Гаджиевым

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что поддерживает регулярные контакты с помощником президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, сообщают армянские СМИ.

«Мы всегда находимся в контакте. У меня есть телефон Гаджиева, у него есть мой. Можно сказать, что мы разговариваем раз в два дня», — сказал Симонян журналистам.

Он подтвердил, что общался с Гаджиевым и после поездки аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории.

Подробности беседы секретарь Совбеза раскрывать не стал. По его словам, цель разговоров — сохранение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.