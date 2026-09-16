Авторов скандального видео с угрозами в адрес первокурсников вызвали в полицию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Девушку и молодого человека, фигурировавших в распространенном в социальных сетях видео, вызвали в Ясамальское районное управление полиции.

Об этом Oxu.Az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Луму Исрафилли.

По ее словам, по данному факту была проведена проверка.

"С ними провели профилактические беседы, после чего в отношении обоих составили административные протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Кроме того, им вынесли предупреждение о недопустимости подобных случаев в дальнейшем", - сообщила представительница МВД.

14:30

Студенты-первокурсники Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMIU) столкнулись с угрозами в социальных сетях, что вызвало волну общественного недовольства.

Как сообщает "Qafqazinfo", в социальной сети TikTok с профиля под названием "leylakenan" велась прямая трансляция, в ходе которой ее участники использовали оскорбительные и унизительные выражения в адрес первокурсников вуза.

Авторы видео открыто угрожали первокурсникам физической расправой, особо подчеркнув, что в прошлые годы уже наносили телесные повреждения учащимся. Более того, они заявили, что уже совершали подобные действия в отношении студентов в предыдущие годы.

Сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Луму Исрафилли в ответ на запрос "Qafqazinfo" сообщила, что полиция проинформирована о случившемся и в настоящее время по данному факту проводится расследование.