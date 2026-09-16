Ульви Гулиев награжден орденом «Шохрат»
Ульви Захид оглы Гулиев награжден орденом «Шохрат».
Как сообщает 1news.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, Гулиев удостоен государственной награды за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Орден «Шохрат» вручается за заслуги в развитии экономической, научной, социально-политической, культурной и других сфер Азербайджана, а также за особые заслуги перед государством.
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